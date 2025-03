Türkis-Rot-Pink: Zeit für glanzlosen Pragmatismus

Türkis-Schwarzer Markenkern

Geht es um tiefe Einschnitte, dann sind diese in Wahrheit nur möglich, wenn die Sozialdemokraten (mit-)regieren. Das war in Deutschland übrigens nicht anders: Angela Merkel profitierte jahrelang von der beinharten Hartz-IV-Reform ihres SPD-Vorgängers Gerhard Schröder. Und weil Blau-Rot in Österreich auch keine Alternative war, muss/darf/wird die ÖVP jetzt weiter die Regierungsbank drücken. Wegen des von ihr gemeinsam mit den Grünen angerichteten Budgetschadens (aufbauend auf den Ratschlägen der vereinten Wirtschaftsforscher, die die Kaufkraft erhalten wollten) müsste sie jetzt aber eigentlich eine „Ehrenrunde“ in der Opposition drehen. Dann könnten die Türkis-Schwarzen in Ruhe über den Markenkern ihrer exakt 80 Jahre alten Partei nachdenken.

Der enthielt nämlich einst Werte wie Sparsamkeit, Eigentumsrechte, mündiger Bürger. Es ist keine Entschuldigung, dass sich die CDU in Deutschland ähnlich selbst zerstört und Schulden, pardon „Sondervermögen“ aufnimmt, ohne Sozialreformen zu wagen. Wobei auch die SPÖ unter Bruno Kreisky „Leistung, Aufstieg, Sicherheit“ und nicht leistungsloses Einkommen auf ihre Fahnen geschrieben hatte.