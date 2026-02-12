Zu viele Streitthemen: Europa muss nicht alles machen

Es ist also wieder einmal Murmeltiertag in der EU-Zentrale. Europas Industriekapitäne haben ihre erwartbaren Zornesreden abgesondert: Wenn es nicht endlich billigere Energie und weniger Auflagen gebe, dann aber … Im Anschluss werden Briefe zwischen Brüssel und den Hauptstädten hin und her geschickt, in denen diese Zornesreden widerhallen und mit altbekannten Schlagworten aufgedoppelt werden: Die Bürokratie muss abgebaut, der Binnenmarkt endlich vollendet, die Infrastruktur ausgebaut werden …

Einzelne Regierungschefs laden vermeintlich glaeichgesinnte Artgenossen zu Teekränzchen, um dort unter die erwähnten Schlagworte sanft ein paar eigene Anliegen unterzurühren. Da will der eine Schutz für seine Autobauer vor China durch Handelsblockaden, der andere seiner Chemieindustrie lästige Klimaregeln aus dem Weg räumen und wieder ein anderer schnell billige Energie für seine Stahlschmelzen. Gesamteuropäische Interessen widersprechen zwangsläufig den Zielen einzelner Länder Wenig überraschend kommt dabei am Ende kaum mehr heraus als das, als wohlformulierte Versprechen, die nach weiteren, ähnlich orchestrierten Gipfeln und Geheimtreffen in einen Kompromiss münden, der die grundlegenden Probleme nur übertüncht. Wirtschaftspolitik, gerade in Zeiten der Krise, ist eben das Bohren harter Bretter, und wenn zu viele die Hand an den Bohrer legen, verliert man sehr schnell die Richtung.