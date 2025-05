Mikl-Leitners Blick ist bereits auf 2028 gerichtet

Die Vorbereitungen für den politischen Machterhalt laufen bereits – auch wenn betont wird, dass man nicht in Wahlzyklen denke. Am Mittwoch pilgerten mehr als 1.500 ÖVP-Anhänger ins VAZ St. Pölten, um die „Mission Niederösterreich“ präsentiert zu bekommen. Der Slogan lautet: „Die beste Zukunft für unsere Kinder.“

Was sofort auffällt: Mikl-Leitner will sich als Landesmutter inszenieren – als eine, die für alle da ist. Zudem möchte sie in wirtschaftlich äußerst schwierigen Zeiten Zuversicht vermitteln. Sie verspricht, gut bezahlte und wohnortnahe Jobs schaffen zu wollen.