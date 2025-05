Zudem kündigte die nö. ÖVP-Chefin – die bei der nächsten Landtagswahl 2028 wieder an den Start gehen will – an, dass weiterhin an der Entwicklung eines Bahnclusters gearbeitet werde.

Wie berichtet, plant das Land die Ansiedlung einer Teststrecke für die Bahnindustrie. „Die Welt verändert sich in einem unglaublich rasanten Tempo. Ich will, dass wir bei all den Entwicklungen nicht Passagier sind, sondern in der Fahrerkabine diese Entwicklungen aktiv steuern.“