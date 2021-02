Schon wenige Tage später dann der nächste Aufreger: Die Wohnung des Finanzministers wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft durchsucht. Und auch da setzte sofort der bekannte Reflex ein: jeder in seinen Schützengraben. Die drei Oppositionsparteien und auch Teile der kleinen Regierungspartei (wann zerreißt es die eigentlich angesichts des Spagats in Permanenz?) schossen sich auf den Minister und die türkise Führung ein. Diese wiederum reagierten mit Schwüren und Gegenoffensiven. Und im Hinterland formierten sich auf beiden Seiten die Trolle mit raschen (Vor)-Urteilen. Ein Schuldiger muss her.

Wer recht hat, das werden die Amtsläufe zeigen, möglicherweise erst nach vielen Monden. Aber ein sachlicher Umgang sieht in beiden Teilen des Landes – Tiroler Berge und Wiener Niederungen – anders aus. Warum gibt es nicht längst schon Strukturen, die Korruption bis zur schieren Unmöglichkeit erschweren? Warum hat der Rechnungshof trotz Ibiza weiterhin keinen Detaileinblick in Parteifinanzen? Warum ist in Österreich in so vielen Bereichen Verschleierung beliebter als Aufklärung?

So wurde innerhalb einer Woche sowohl das Image Tirols beschädigt als auch die Republik in die Nähe eines mutmaßlichen Korruptionssumpfes gerückt. In der Innensicht mag das alles anders aussehen, wer es jedoch schafft herauszutreten, kann über ein ausgeprägtes Talent zur Selbstbeschädigung staunen. Der hasserfüllte Kampf gegen politische Gegner, die Durchsetzung eigener Interessen gegen Feindbilder, das Bedienen seiner Klientel sind wichtiger als das gemeinsame Ganze. Nichts gelernt seit Wallnöfer.

Aber verdrängen wir als Verdrängungsweltmeister das wenigstens für einen Tag lang, und schicken wir zu St. Valentin Kuss-Emojis nur an unsere Lieben. Ab Montag beginnt ohnehin eine neue österreichische Woche.