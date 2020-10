Kurvendiskussion

Wie doch die Bilder einander nicht gleichen. Mitte vergangener Woche ging Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit der Botschaft massiver Verschärfungen in der Corona-Bekämpfung ins Fernsehen: Er wurde von zwei Journalisten interviewt, nahm zu allen Fragen ausführlich Stellung und erklärte, warum es sogar Ausgangsbeschränkungen brauche. Äußerst unpopuläre Einschränkungen also, aber klar kommuniziert.

Zu Beginn dieser Woche traf das virologische Quartett in Österreich zu seiner nächsten Sendung zusammen – und wie beim literarischen hieß es am Ende: Vorhang zu, und alle Fragen offen. Die Herren präsentierten in bekannter Reihenfolge (kann man übrigens, um Zeit zu sparen, den Vizekanzler einmal auslassen?) ein paar Maßnahmen, die alles andere als ein Hammer sind, bestenfalls ein Hämmerchen.