Klassik-Business: Über die Tricks und Nöte der Agenten

„Ich verlange kein Geld“

Denn: „Der Großteil der österreichischen Agenturen arbeitet mit hohem ethisch-moralischem Anspruch. Ich verlange kein Geld, dass ein Sänger oder eine Sängerin auf meiner Liste aufscheint, ich verlange kein Geld, wenn ich ein Vorsingen organisiere, ich verlange auch keine monatliche Zahlung, wie es zweifelsohne leider ein paar machen. Ich verlange nur meine Provision für zustande gekommene Engagements.“

Die junge Sängerin, die Ihrem Tratsch-Partner das Herz ausgeschüttet hatte, pflichtet teilweise bei: „Es stimmt wohl, dass mächtige – pardon: seriöse – Agenturen kein Geld fürs Vorsingen verlangen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass sie – meines Wissens – keine Vorsingen veranstalten, zumindest keine, zu denen man als junger Sänger Zugang hätte.“

Die einflussreichen Agenturen könnten zudem getrost auf die Sänger warten, die sich durchsetzen, und diese dann an- oder abwerben. „Würden sie sich ernsthaft mit dem Aufbau der Karriere von Anfängern befassen, hätten die schwarzen Schafe es wahrscheinlich schwerer, Kundschaft zu gewinnen“, so die Leidgeprüfte. „Da man aber als junger Sänger im Normalfall nicht an die einflussreichen und natürlich seriösen Agenten herankommt, aber trotzdem eine Vertretung braucht, um ans Theater zu kommen, ist man irgendwann schon froh, für ein Vorsingen bezahlen zu dürfen.“

Tscherne widerspricht vehement. „Mit großer Leidenschaft und Empathie berate ich ,meine Kinder‘, wie ich sie nenne. Man bespricht das Repertoire, ich bastle an deren Karrieren und warne vor zu früh gesungenen, zu schweren Rollen. So sehe ich meine Aufgabe, und der Erfolg gibt mir recht.“ Und wenn er schon eingesteht, dass es in seiner Branche einige schwarze Schafe gibt, so lässt er auch die Opernhäuser nicht ungeschoren: „Es gibt leider – wiederum – einige, die die derzeitige Situation der Sänger ausnützen und die Gagen drücken. So unter dem Motto: ,Die sind eh froh, wenn sie singen dürfen ...‘.“