Ukraine-Hilfen: Fragen Sie in Kiel nach, Herr Kickl!

Seit über einer Woche – zuerst im Nationalrat, dann Herbert Kickl im ZiB2-Interview – geht die FPÖ mit der Behauptung hausieren, Österreich habe 3,26 Milliarden Euro Gesamthilfe an die Ukraine geleistet. „Während unsere eigene Bevölkerung unter der Rekord-Teuerung ächzt und nicht mehr weiß, wie man Mieten und Rechnungen bezahlen soll, schaufelt die Verlierer-Koalition Milliarden in das Fass ohne Boden namens Ukraine. Dieses Geld fehlt nun bei unseren Familien, unseren Pensionisten und unseren Betrieben“, so FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz in einer Presseaussendung. Damit soll nun Schluss sein. Kein einziger weiterer Euro aus Österreich für die Ukraine. Und soweit nicht nachgewiesen werden kann, wofür das Geld verwendet wurde, eine allfällige Rückforderung.

Einziges Problem dabei: Die von der FPÖ behaupteten 3,26 Milliarden Euro gibt es offenbar gar nicht. Zwar beruft man sich bei den Blauen auf das angesehene Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) und deren weltweit einzigartigen „Ukraine Support Tracker“ (eine für jedermann einsehbare Online-Datenbank, die jede erdenkliche Unterstützung für die Ukraine sammelt und auch grafisch aufbereitet). Fragt man in Kiel jedoch nach – was seit über einer Woche offensichtlich weder österreichische Medien noch politische Mitbewerber der FPÖ für nötig befunden haben – kann man die Zahl dort in keiner Weise nachvollziehen. Stattdessen werden als österreichische Gesamthilfe an die Ukraine seit Ausbruch des Krieges 2022 von IfW ganze 840 Mio. Euro bestätigt. Zu den 3,26 Mrd. der FPÖ teilt Kiel lapidar mit: „Leider wissen wir nicht, wie diese Zahl berechnet wurde.“ Vielleicht sollte man in der FPÖ einmal über den Unterschied zwischen tatsächlich geleisteten Hilfszahlungen, Zahlungszusagen für irgendwann und den ziffernmäßig groß aussehenden Haftungsübernahmen – die jedoch nicht schlagend werden, da sie mit Reparationszahlungen gegengerechnet werden – nachdenken.