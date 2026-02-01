Karin Kneissl ist keine Mata Hari

Wäre die Angelegenheit nicht so ernst, müsste man eigentlich darüber lachen: Die dritte und kleinste Regierungspartei plustert sich zum Beschützer der Republik auf und fordert – um Schaden von Österreich abzuwenden – kurzerhand die Ausbürgerung der früheren, auf einem FPÖ-Ticket befindlichen Außenministerin Karin Kneissl in der Regierung Kurz/Strache. Kneissl, schon seit längerem ärgerlicher Stachel im antirussischen Fleisch der Neos, hatte sich doch tatsächlich erlaubt, einem russischen Internetsender ein österreichkritisches Interview zu geben. Kneissl hat in dem Interview darüber gesprochen, dass Adolf Hitler und viele NS-Schergen aus Österreich stammten, und gesagt: „Kein Zufall, dass Hitler aus Österreich kam.“ Daneben hat sie auch ihre Vorwürfe wiederholt, wonach sie in Österreich ob ihrer russlandfreundlichen Meinung keine Arbeit mehr fände. Bei der Gelegenheit hat sie dann auch ein paar allgemeine Unfreundlichkeiten über das Land gesagt. Etwa, dass Österreicher „Hyänen“ seien.

Manche fanden, das Interview sei beleidigend für Österreich. Andererseits: Würde man jeden, der schon was Schlimmes oder gar Böses über Österreich gesagt hat, gleich mit dem Entzug der Staatsbürgerschaft drohen, wären wohl weite Landesteile menschenleer. Viele können sich noch an den Haider-Satz von der „Missgeburt Österreichs“ erinnern. Niemandem wäre damals eingefallen, den blauen Jörg dafür des Landes zu verweisen. Vom inzwischen lieb gewonnen Thomas Bernhard ganz zu schweigen. Seine einzigartige Österreichkritik, für viele damals noch eine „Österreichbeschimpfung“, war quasi sein literarisches Alleinstellungsmerkmal. Aber dafür gleich die Staatsbürgerschaft aberkennen?