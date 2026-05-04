TEATA und Schauspielhaus: Neue Dachmarke ohne klare Rahmenbedingungen

Die Bestellung der neuen Leitung für das Schauspielhaus Wien bescherte der selbst ernannten Theaterwelthauptstadt Wien wieder einmal einen jener Momente, in denen sich Kulturpolitik doch eher wie das Geplänkel einer von Hybris übermannten Möchtegern-Metropole anfühlt. Nachdem die Nicht-Verlängerung des amtierenden Führungsteams ruchbar wurde, trat Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler am Donnerstag mit der designierten Nachfolgerin vor die Presse. Beides – Nicht-Verlängerung eines Vertrags und Präsentation einer neuen Personalie – ist das gute Recht einer Politikerin, die die kulturpolitischen Geschicke der Stadt Wien als Alleineigentümerin einer GmbH verantwortet. Doch dann wurde eine Konstellation ausgerollt, die politische und rechtliche Fragen aufwirft.

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Sara Ostertag ist die neue Schauspielhaus-Chefin. Sie ist auch die Chefin der noch nicht eröffneten Kleinbühne TEATA, mit der sich das Theater an der Gumpendorfer Straße (vormals TAG) als mehrsprachiges Haus neu erfinden soll. Ostertag wechselt aber nicht. Sie übernimmt eine Doppelrolle. Und diese Rolle ist mit einer strukturellen Ansage hinterlegt, die es in sich hat: Das Schauspielhaus Wien wird zur „Dachmarke“ beider Spielstätten. Eine Dachmarke hat eine übergeordnete Rolle. Zudem wird nur ein Geschäftsführungsgehalt kolportiert. Doch wie soll das gehen? Das TEATA gehört nämlich gar nicht der Stadt Wien, sondern dem Theaterverein Wien, also einer eigenen juristischen Person, mit Vorstand, Geschäftsführung, Satzung. Umgehungskonstruktionen Zu solchen Vereinen und zu stadtnahen GmbHs gibt es mehrere Lesarten. Wenn sie, wie z.B. der Verein „Theater der Jugend“, in Machtmissbrauchsvorwürfe verstrickt sind, waren der Politik die Hände gebunden – Stichwort „Unabhängigkeit“. Wenn es politisch was zu holen gibt, wird die eigentlich verantwortliche Struktur öffentlich ignoriert und die Politik präsentiert Entwicklungen selbst. Der Kultursommer Wien kann ein Lied davon singen. Der Rechnungshof kritisiert solche Auslagerungen als Umgehungskonstruktionen, die Transparenz und Kontrolle erschweren. Der schamlose Gestus rund um die Schauspielhaus-Entscheidung, mit der zwei voneinander unabhängige Strukturen zu einer gemacht werden, ohne die rechtlichen Rahmenbedingungen zu erklären, ist beispiellos und entlarvend. Die Findungskommission sagt: „Das Schauspielhaus gewinnt auf diese Weise ein Labor, das TEATA den Anschluss an eine größere Bühne.“ Bloß, dass dieses Gremium mit der Besetzung einer Leitungsfunktion am Schauspielhaus und nicht mit der Positionierung des TEATA betraut war. Oder war sie das doch?