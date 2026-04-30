TEATA-Direktorin Sara Ostertag übernimmt auch Schauspielhaus Wien

Unter den Bewerbern war auch das aktuelle Leitungsteam, wie man im Schauspielhaus-Büro auf Nachfrage bestätigte. Das Quartett sei für eine Weiterführung offen gewesen, es habe im Vorfeld keine negativen Signale gegeben. Im Fokus der Wiederbewerbung stand demnach "der nachhaltige Ausbau der angestoßenen Prozesse (strategische Öffnung, Diversifizierung, Barriereabbau, Organisationsentwicklung und internationale Kooperationen) und der Programmlinien (neue Stücke, Arbeit mit Autor:innen und Bekenntnis zum Ensembletheater), sowie zukünftig die Verzahnung von Vermittlung und künstlerischem Spielplan für ein partizipatives Stadttheater".

Bues, Grohmann, Herzberg und Nergiz waren im Herbst 2023 auf Tomas Schweigen gefolgt, der das Schauspielhaus seit 2015 geleitet hatte. Davor lag die künstlerische Leitung von 2007 bis 2015 bei Andreas Beck, der danach ans Theater Basel wechselte und seit 2019 in Nachfolge von Martin Kušej als Intendant des Münchner Residenztheaters fungiert.