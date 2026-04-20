Spritpreisbremse: Die OMV hat schon jetzt gewonnen

Zu Wochenbeginn hat Österreichs einziger Spritproduzent OMV die von der Regierung verordnete Spritpreisbremse teilweise ausgesetzt. Mit dem Argument, dass die angenommene Zusatzmarge in Folge des von den USA und Israel geführten Angriffskrieges gegen den Iran gar nicht so hoch sei. Wenn man die tatsächlich erzielte „Zusatzmarge“ – wie von der Regierung in einer Verordnung gefordert – halbiere, käme man statt auf die von der Politik schon vor Wochen angekündigte Spritpreisreduktion um fünf Cent in Wahrheit aktuell auf nur 2,8 Cent. Jetzt rächt sich, wovor Kritiker beim Beschluss der sogenannten Spritpreisbremse (die in Wahrheit ja gar keine Bremse, sondern nur eine Art Rabatt von zweimal fünf Cent ist – einerseits fünf Cent weniger Mineralölsteuer und eben weitere fünf Cent Margenreduktion – gewarnt haben: Einerseits eine zu optimistische und damit zu hohe Margenschätzung und andererseits zu viele unklare, nicht-definierte Begriffe sowohl im Gesetz als auch in der darauf erlassenen Verordnung.

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Bei der Margenkalkulation hat man nämlich außer Acht gelassen, dass nur rund ein Drittel des benötigten Diesels in Österreich selbst produziert wird. Den Rest muss man importieren. Und Importpreise sind nun einmal von der Weltmarktnachfrage getrieben und nicht von den Wünschen der Regierungsspitze bestimmt, die bei einer Pressekonferenz einfach mal forsch fünf Cent Margenreduktion ankündigte. In der Änderung des Preisgesetzes wird von einer „volkswirtschaftlich gerechtfertigten Marge“ gesprochen. Und alles, was diese volkswirtschaftlich gerechtfertigte Marge überschreitet, soll halbiert werden. Die darauf erlassene Margenreduktionsverordnung der Bundesregierung spricht wiederum von einem „angemessenen Preis“, und alles darüber soll halbiert werden. Und wie durch Zauberhand ergibt die Anwendung und Umsetzung dieser schwammigen Begriffe, dass der Spritpreis genau um fünf Cent zu senken sei. Dass das nicht gut gehen kann und einem Realitätscheck nicht standhält, war zu erwarten.