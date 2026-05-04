EU hinkt bei Regeln für Refurbishment nach

Früher kannten wir Neuwaren oder Gebrauchtwaren. Oder wir haben selbst herumgeschraubt und versucht, etwas zu reparieren. Seit einigen Jahren hat sich jedoch das professionelle Wiederaufbereiten und Wiederverkaufen von Produkten mit Garantie und Rückgaberecht, auch bekannt als „Refurbishment“, in unserer Gesellschaft als fixe Konsumkategorie etabliert und bringt in Europa den Handel von Neuwaren gehörig durcheinander.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © refurbed / Refurbed Kilian Kaminski.

Jüngste Zahlen zeigen: Der Markt für generalüberholte Geräte wächst rund vier Mal schneller als der generelle Elektronikmarkt. Bis 2031/2032 wird der Wert der weltweiten Refurbished-Branche auf zwischen 118,61 und 272,91 Milliarden US-Dollar steigen. Refurbishment ist ökonomisch betrachtet also kein Randthema mehr, sondern im Mainstream angekommen. Und aus ökologischer Sicht ist Kreislaufwirtschaft ohnehin ein Hauptthema unserer Zeit. Leider hinkt das EU-Produktrecht hinterher, denn dieses Regelwerk wurde für „Hersteller“ (also für Produzenten von Neuprodukten) oder für „Händler“ (beim Verkauf von gebrauchten Waren) konzipiert. Das Problem dabei: Refurbishment ist keines von beiden, da es weder Einfluss auf die Neugestaltung hat, noch reinen Handel mit bestehenden Produkten betreibt. Refurbishment bedeutet, dass das Gerät in bis zu 40 Arbeitsschritten von professionellen Mitarbeitenden überprüft wird und – bei Bedarf – Komponenten ausgetauscht, Batterien erneuert, Daten zertifiziert gelöscht und das Gerät poliert und gereinigt wird. Daher können Refurbisher*innen einerseits nicht für die Produktentwicklung (i.S.d. Produzenten) haften, da sie auf diese keinen Einfluss haben. Sie sind aber auch keine reinen Händler*innen, welche das Produkt unverändert weiterverkaufen. Denn Refurbishment als Prozess nimmt ja durchaus Einfluss auf einzelne Komponenten, die repariert oder getauscht werden.