Bitte um mehr Wertschätzung: Raus aus der Anonymität!

Die Diskussion um die Gefahren von Social Media umfasst individuelle psychologische Auswirkungen, aber auch gesellschaftspolitische Risiken. Einerseits ermöglichen Social Media Kanäle Vernetzung, andererseits sind deren negative Auswirkungen, wie Aspekte des Mobbings, Datenmissbrauch, Suchtgefahr und psychische Probleme vor allem bei Kindern und Jugendlichen bekannt. Ein Aspekt, der in jüngster Zeit in Diskussion geraten ist, ist die sogenannte, aktuell auch in Deutschland diskutierte Klarnamenpflicht. Hintergrund der Diskussion ist die Aggressivität vieler Kommentare, die in Foren auftritt, da diese anonym laufen. Aus den Verhaltenswissenschaften ist bekannt, dass Menschen eher geneigt sind, aggressives Verhalten einzusetzen, wenn sie anonym agieren.

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Nach dem heutigen Stand der Evolutionspsychologie hat der Mensch die längste Zeit seiner Evolutionsgeschichte in Kleingruppen von ca. 150 Individuen verbracht. Jene Verhaltensweisen, die in dieser Zeit zum Überleben beigetragen haben, haben sich fest in unserer Psyche verankert. Natürlich haben Kultur und Erziehung einen wesentlichen Einfluss auf menschliches Verhalten, dennoch kann man tendenziell noch heute Verhaltensweisen erkennen, die in jener Zeit entstanden sind, als wir als JägerInnen und SammlerInnen durch die Savannen Ostafrikas streiften. Kooperation unter Bekannten waren sinnvoll und Basis des Überlebenserfolges, aggressives Verhalten in stressigen Situationen aber manchmal vermutlich auch. Dies könnte die Basis sein, dass Menschen auch heute in anonymen Situationen, trotz aller Kultur und Erziehung, eher bereit sind, aggressives Verhalten einzusetzen, als in vertrauten Situationen, bei welchen man das Gegenüber kennt, Gesichter sieht bzw. eine Wahrscheinlichkeit auf Wiederbegegnung besteht. Natürlich ist das Erkennen biopsychischer Grundlagen niemals eine Rechtfertigung aggressiver Verhaltensweisen, im Gegenteil, das Erkennen ist Basis entsprechender Maßnahmen zu deren Bekämpfung. Das Leben in Großstädten stellt uns durch die Vielzahl an Begegnungen täglich vor anonyme Situationen, und es ist geboten, durch entsprechende Maßnahmen gegen Anonymität anzukämpfen. In Diskussionsforen fällt auf, dass jene UserInnen, die mit Klarnamen agieren, mehr auf ihre Ausdrucksweise und Qualifizierung anderer Meinungen achten als anonyme PosterInnen. Will man die Diskussion konstruktiv und sinnvoll halten, kommt man daher auf die Idee, eine Klarnamenpflicht einzuführen.