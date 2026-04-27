Iran-Krieg: Ein bitteres Ende oder endlose Bitterkeit?

In der Geschichte gibt es nur sehr wenige, vielleicht fast keine Völker, die sich Krieg für ihr eigenes Land und Bomben auf ihre eigenen Häuser wünschen. Das ist wohl der äußerste Punkt menschlicher Verzweiflung. Es ist der Moment, in dem der Staat nicht mehr Schutz bietet, sondern zum Gefängniswärter seiner eigenen Bevölkerung wird. Wenn auf jede zivile Forderung mit Hinrichtungen, Kugeln, sexueller Gewalt, Brutalität und Massengräbern geantwortet wird, wenn über Jahre jeder andere Weg in eine Sackgasse führt, dann bleibt irgendwann nur noch die verzweifelte Geste leerer Hände in Richtung äußerer Kräfte: Kommt, bombardiert, aber rettet uns!

Unterbrechung des Leids

So erklärt sich, warum für viele Menschen im Iran das Verstummen der Bomben nicht automatisch Erleichterung bedeutete, sondern oft die Rückkehr einer anderen Angst: der Angst, dass das Regime bleibt. Und so ist der Waffenstillstand für viele nicht das Ende des Leids, sondern nur seine Unterbrechung. Eine beunruhigende Pause, während die Hoffnung weiterlebt, dass die Wurzeln der Islamischen Republik nicht nur im Iran, sondern endgültig beseitigt werden.

Dass die zerstörerischen grenzüberschreitenden Auswirkungen dieses Regimes längst sichtbar sind, ist schwerlich zu bestreiten. Für wache Gewissen und einen Blick ohne ideologische Scheuklappen liegt es offen zutage. Dieses Regime exportiert seit Jahren Unsicherheit: durch Angriffe auf Nachbarstaaten, durch Geiselnahme als politisches Druckmittel, durch Drohungen gegen die Straße von Hormus und damit gegen die globale Energiesicherheit, durch die Unterstützung von Stellvertretergruppen, durch die Förderung von Extremismus und Antisemitismus, durch Unterstützung oder Planung von Terrorakten im Ausland und durch seine Rolle im Krieg in der Ukraine mittels Drohnen und anderer militärischer Mittel. Es geht also nicht nur darum, wie Menschen im Iran unter diesem Regime leben. Es geht auch darum, wie viel Angst, Chaos und Instabilität dieses System weit über seine Grenzen hinaus erzeugt.

Mehr Hinrichtungen

Selbst während der Luftangriffe hat dieses Regime nicht aufgehört, die eigene Bevölkerung zu unterdrücken. Im Gegenteil: Die Zahl der täglichen Hinrichtungen unschuldiger Demonstrierender stieg unter fadenscheinigen Vorwänden weiter an. Terroristische Stellvertretergruppen wurden ins iranische Staatsgebiet hineingezogen. Das Internet wurde abgeschaltet, Menschen wurden bedroht und eingeschüchtert. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Luftabwehrsysteme in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen platziert wurden. Wer sich fragt, warum sich vieles davon nicht vollständig in internationalen Quellen findet, sollte sich genau diese Realität vor Augen halten: Seit über hundert Tagen ist das Internet weitgehend unterbrochen. Genau so werden Wahrheit, Zeugenschaft und Dokumentation erstickt.

Gerade darin zeigt sich etwas sehr Klares: Die Sprache der Beschwichtigung, des Ausgleichs und der Hoffnung auf Reform funktioniert gegenüber einem Regime mit einer solchen Gewaltbilanz nicht. Beschwichtigung gegenüber einer solchen Struktur gefährdet nur weitere unschuldige Menschen, nicht nur im Iran, sondern in der ganzen Region und darüber hinaus. Sie produziert nichts als die endlose Bitterkeit von Angst, Unruhe und Instabilität.