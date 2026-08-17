Lueger, Jan Sobieski und Che Guevara

In Österreich sind wir es schon seit Längerem gewohnt. Geschichte wird parteipolitisch benützt und gleichsam häppchenweise für politische Manöver aus der „Mottenkiste“ hervorgeholt. Das Lueger-Denkmal wurde derart zum Reibebaum hochstilisiert, dass sich schließlich mehr Künstler und Ideologen daran abarbeiteten als Historiker. Es fällt auf, dass das Lueger-Denkmal gar nicht so sehr von linken Historikern kritisiert wurde, sondern vielmehr von Lokalpolitikern, Kunstschaffenden und Studenten.

Was zur Kernfrage führt: Darf man als Österreicher gegenwärtig überhaupt noch auf einen Teil seiner Geschichte stolz sein? Oder ist das Wort „stolz“ per se schon böse und abzulehnen, wie uns Vertreter der moralisch-korrekten Sprachlehre seit Längerem einreden wollen? Ist der „Stolz der Österreicher“ auf den Olympiasieg von Franz Klammer, das Wunder von Córdoba und das Songcontest-Kleid von Conchita Wurst beschränkt? Wir verfallen in einen Zustand übertriebener Dämonisierung (Lueger) und Blindheit gegenüber historischen Verdiensten und eigenen Leistungen. Wenn nicht einmal mehr die Abwehr einer türkischen Aggression in den Jahren 1529 und 1683 als ein historisch-schicksalhaftes Ereignis so benannt werden darf, dann grenzt dieses Verhalten an Selbstaufgabe.

Ebenso ist nicht zu übersehen, dass zahlreiche geschichtswissenschaftliche und kulturpolitische Schlüsselpositionen in Österreich mit Deutschen besetzt sind. Zweifellos zumeist hochqualifiziert, doch nicht immer in der Lage, den österreichischen Charakter in Geschichte und Kultur entsprechend zu interpretieren. Wenn die österreichische Identität nur noch in einer vorauseilenden Internationalisierung liegt, was soll dann erreicht werden? In diesem Fall stoßen konkurrierende und einander selbst misstrauende Herkunftsgeschichten in ein geschichtsloses Vakuum.