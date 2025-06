Nulllohnrunden schaden allen

Die Diskussion um Löhne und Gehälter entzündet sich regelmäßig an der Frage, ob Beschäftigte „maßhalten“ sollten, insbesondere in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Wirtschaftsliberale Ökonomen und Vertreter der Industrie fordern oft Lohnzurückhaltung, begründet mit der Behauptung, die Löhne seien zuletzt schneller gestiegen als die Produktivität. Doch ein genauer Blick auf die Zahlen zeigt ein differenziertes Bild.

Seit Mitte der 1990er-Jahre wuchs die Produktivität in Österreichs Industrie deutlich schneller als die Löhne. Denn es wird die gesamtwirtschaftliche Produktivität als Maßstab genommen, die stets niedriger ausfällt als jene speziell in der Industrie – ein Fakt, den die Arbeitgeberseite in wirtschaftlich guten Zeiten nicht infrage stellte. Erst in jüngerer Zeit konnten die Reallöhne etwas aufschließen, nachdem sie jahrelang zurückblieben. Es ist daher ökonomisch durchaus gerechtfertigt, wenn sich in Krisenzeiten dieses Verhältnis zugunsten der Beschäftigten verschiebt.