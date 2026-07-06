Doppelbudget: Die Familien zahlen die Rechnung

Budgetpolitik ist Machtpolitik. Sie zeigt, wen die Politik sieht und wem sie die Rechnung hinlegt. Die Rechnung für die Sanierung des Budgets liegt jetzt am Küchentisch, wo sich die Rechnungen für Miete, Strom, Essen, Kindergarten und Nachhilfe bereits stapeln.

Österreich muss sein Defizit senken. Aber wie saniert wird, entscheidet darüber, wer geschont wird und wer zahlt. Wo gespart wird, ist immer eine politische Entscheidung. Diese Entscheidung ist im Budget zulasten der Familien getroffen worden. Sie sollen mitzahlen, obwohl sie die Teuerung der vergangenen Jahre noch nicht verdaut haben.

Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag und Schulstartgeld sollen nicht an die steigenden Preise angepasst werden. Das ist eine reale Kürzung. Denn wenn alles teurer wird und Familienleistungen nicht mitwachsen, dann verlieren Familien Kaufkraft. Berechnungen des Momentum Instituts zeigen, eine Familie mit einem Kind verliert kommendes Jahr rund 150 Euro, 2028 sind es dann bereits über 200 Euro. Wo mehr Kinder sind, geht das richtig ins Geld. Bei drei Kindern kostet die Nicht-Anpassung knapp 700 Euro. Das ist die Skikursrechnung, die neue Brille, das Mittagessen im Hort.