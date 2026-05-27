Wer arbeitet, zahlt. Wer erbt, nicht.

Teilzeitkräfte zahlen beim Budget besonders drauf. Die Entlastung bei den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen für niedrige Einkommen soll zurückgefahren werden. Künftig bleibt bei vielen weniger vom Netto. Eine Lohnkürzung am Konto. Betroffen sind 1,4 Mio. Beschäftigte. Fast eine Million davon sind Frauen, jene Gruppe, die oft wenig bezahlt bekommt, wenig Vermögen hat, schlechtere Pensionen kriegt und zu Hause unbezahlte Arbeit erledigt. Erleichtert wird dieser harte Einschnitt von einer Erzählung, die schon länger läuft. Teilzeit sei ja eine Lifestyle-Entscheidung. Eine Mutter reduziert Stunden, weil der Kindergarten um 14 Uhr schließt. Lifestyle? Eine Verkäuferin bekommt nur Teilzeit angeboten. Lifestyle? Eine Pflegerin schafft Vollzeit nicht, weil der Dienstplan ihren Körper ruiniert. Lifestyle? Österreich hat bei Müttern die höchste Teilzeitquote der EU. Sieben von zehn arbeiten Teilzeit. Kinder verändern das Erwerbsleben von Frauen massiv. Das liegt an fehlender Kinderbetreuung und Pflegearbeit, die auf den Schultern der Töchter und Ehefrauen landet. In Branchen mit vielen weiblichen Beschäftigten bieten Betriebe häufig nur Teilzeit an. Praktisch, denn Teilzeitkräfte springen ein, gleichen Spitzen aus und machen Mehrstunden. Diese Mehrstunde kostet nur 25 % Zuschlag, Überstunden von Vollzeitkräften 50 %.

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Und während Teilzeitkräfte allein 2028 knapp 350 Mio. Euro zur Budgetsanierung beitragen sollen, bleibt die größte leistungslose Vermögensquelle weiterhin steuerfrei. Jährlich werden über 20 Mrd. Euro steuerfrei vererbt. Wer Millionen erbt, zahlt keinen Cent Erbschaftssteuer. Wer jeden Morgen aufsteht, in den Handel fährt, Menschen pflegt oder Kinder betreut, zahlt dagegen jetzt höhere Beiträge. Allein eine Erbschaftssteuer kann 1,4 Mrd. Euro bringen. Das ist viermal so viel wie die geplante Belastung kleiner Einkommen. Besonders absurd ist, dass die Debatte unter dem Titel „Leistung“ läuft. Denn die Forschung zeigt seit Jahrzehnten: Große Erbschaften senken die Arbeitsbereitschaft. Wer plötzlich Vermögen bekommt, reduziert häufiger Arbeitszeit oder steigt ganz aus dem Erwerbsleben aus. Der Carnegie-Effekt ist in der Ökonomie gut dokumentiert.