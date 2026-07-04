250 Jahre Unabhängigkeitserklärung: Wir feiern eine große Vision

Am 4, Juli feiern wir 250 Jahre Vereinigte Staaten von Amerika. Am 4. Juli 1776 wurde die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet. Mit ihr präsentierte ein neues Land der Welt seine Grundwerte: Alle Menschen sind gleich geschaffen und besitzen unveräußerliche Rechte, auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Diese Vision prägt die USA seither – und ruft jede Generation zur Weiterentwicklung und Verwirklichung dieser Ideale auf. Ebendiese Vision steht auch im Mittelpunkt unserer Beziehung zu Österreich. In meinen bisher acht Monaten als Botschafter habe ich dieses wunderschöne Land bereist und erlebt, wie eng unsere Nationen miteinander verbunden sind: durch gemeinsame Werte und Geschichte, durch wirtschaftliche Chancen und durch die starken zwischenmenschlichen Beziehungen.

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Bekenntnis zu offenem Dialog Der KURIER selbst ist Zeugnis unserer gemeinsamen Geschichte. Die Zeitung wurde unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von den US-Streitkräften in Österreich gegründet, als Amerika und seine Verbündeten mit den Österreichern am Wiederaufbau einer freien Presse und demokratischer Institutionen arbeiteten. Dieses Bekenntnis zu offenem Dialog prägt unsere Beziehung bis heute. Wir sind nicht immer einer Meinung, doch werden wir stets das Recht auf freie Meinungsäußerung und Dialog verteidigen. Unser gemeinsames Streben nach Wohlstand stützt unsere starke Wirtschaftsbeziehung und schafft fast 80.000 Arbeitsplätze - für Österreicher und Amerikaner. Ich habe führende österreichische Industrieunternehmen besucht, dank deren Know-how in den USA die Verkehrsinfrastruktur modernisiert, Fabriken automatisiert und Arbeitskräfte in Lehrlingsprogrammen weitergebildet werden. Bei amerikanischen Unternehmen in Österreich habe ich gesehen, wie deren Technologien österreichische Firmen wettbewerbsfähiger machen, die Gesundheitsversorgung optimieren und neue wirtschaftliche Chancen eröffnen.