250 Jahre Unabhängigkeitserklärung: Wir feiern eine große Vision
Am 4, Juli feiern wir 250 Jahre Vereinigte Staaten von Amerika. Am 4. Juli 1776 wurde die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet. Mit ihr präsentierte ein neues Land der Welt seine Grundwerte: Alle Menschen sind gleich geschaffen und besitzen unveräußerliche Rechte, auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Diese Vision prägt die USA seither – und ruft jede Generation zur Weiterentwicklung und Verwirklichung dieser Ideale auf.
Ebendiese Vision steht auch im Mittelpunkt unserer Beziehung zu Österreich. In meinen bisher acht Monaten als Botschafter habe ich dieses wunderschöne Land bereist und erlebt, wie eng unsere Nationen miteinander verbunden sind: durch gemeinsame Werte und Geschichte, durch wirtschaftliche Chancen und durch die starken zwischenmenschlichen Beziehungen.
Bekenntnis zu offenem Dialog
Der KURIER selbst ist Zeugnis unserer gemeinsamen Geschichte. Die Zeitung wurde unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von den US-Streitkräften in Österreich gegründet, als Amerika und seine Verbündeten mit den Österreichern am Wiederaufbau einer freien Presse und demokratischer Institutionen arbeiteten. Dieses Bekenntnis zu offenem Dialog prägt unsere Beziehung bis heute. Wir sind nicht immer einer Meinung, doch werden wir stets das Recht auf freie Meinungsäußerung und Dialog verteidigen.
Unser gemeinsames Streben nach Wohlstand stützt unsere starke Wirtschaftsbeziehung und schafft fast 80.000 Arbeitsplätze - für Österreicher und Amerikaner. Ich habe führende österreichische Industrieunternehmen besucht, dank deren Know-how in den USA die Verkehrsinfrastruktur modernisiert, Fabriken automatisiert und Arbeitskräfte in Lehrlingsprogrammen weitergebildet werden. Bei amerikanischen Unternehmen in Österreich habe ich gesehen, wie deren Technologien österreichische Firmen wettbewerbsfähiger machen, die Gesundheitsversorgung optimieren und neue wirtschaftliche Chancen eröffnen.
Fundament
Unsere langjährige Zusammenarbeit bildet das Fundament unserer starken Beziehung. Bei einem „Freedom 250“-Konzert im Burgenland haben wir uns an die vielen Österreicher erinnert, die vor über 100 Jahren auf der Suche nach dem amerikanischen Traum auswanderten und – von Pennsylvania bis Chicago – zu einem festen Bestandteil ihrer neuen Heimat wurden. Österreichische Fulbright- und Marshall-Stipendiaten fördern nach ihrem Studium in den USA den Kontakt zwischen österreichischen und amerikanischen Universitäten. Ihre Arbeit ist wegweisend für die Ideen und technologischen Innovationen unserer gemeinsamen Zukunft. Durch das State Partnership Program zwischen Österreich und Vermont lernen unsere Streitkräfte voneinander, zum Schutz unserer Souveränität und nationalen Sicherheit.
Der lebendige Austausch von Ideen, Handel und persönlichen Begegnungen ist das eigentliche Zeugnis unserer gemeinsamen Geschichte. Der 250. Jahrestag der USA ist sowohl ein Anlass, diese Geschichte zu würdigen, als auch eine Einladung zur Gestaltung der kommenden Jahrzehnte. Österreich und Amerika blicken nicht nur zurück, sondern arbeiten zuversichtlich an einer gemeinsamen, vielversprechenden Zukunft. Ich freue mich darauf, diesen Weg mit unseren Partnern und Freunden in Österreich fortzusetzen.
Zum Autor:
Art Fisher ist Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Österreich.
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