Kunststoff ist sicher, leistbar und … nachhaltig

Die Kunststoffverpackungen stehen häufig in der Kritik – oft aufgrund von Vorurteilen oder Halbwahrheiten. Dabei ist kaum zu bestreiten, dass Kunststoff die Anforderungen an Hygiene, Haltbarkeit und Verbrauchersicherheit besonders effizient gewährleistet.

Wird Kunststoff verantwortungsvoll genutzt und verwertet, ist er fast immer nachhaltiger als die Alternativen – besonders im Vergleich zu Glas. Denn Kunststoffverpackungen sind meistens acht bis zehn Mal leichter, verringern durch die Bruchsicherheit die Verletzungsgefahr für Mensch und Tier und erleichtern den Einkauf erheblich.

Dennoch warb der Fritz-Kola-Geschäftsführer Florian Weins in seinem Gastkommentar „Volle Kraft gegen die Plastikflut“ (im KURIER am 8. Februar) für Glas-Mehrwegflaschen, da sie bis zu 50-mal wiederverwendet werden könnten. Doch in der Praxis sind die Umläufe oft geringer, bedingt durch Pfandschlupf und Glasbruch.