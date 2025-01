"Herdprämie" wäre ein massiver Rückschritt

Familienpolitik, die Frauen zurück an den Herd drängt und sie wirtschaftlich abhängig macht, kann nicht der Anspruch an eine moderne Gesellschaft sein. Doch genau das droht mit einer „Herdprämie“, die Frauen ermutigen soll, zu Hause bei ihren Kindern zu bleiben, anstatt einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Was auf den ersten Blick wie eine Erleichterung für die Frauen und eine Wertschätzung erscheint, entpuppt sich in Wahrheit als ein massiver Rückschritt.