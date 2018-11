Frische Chefin, alte Denkmuster

Beginnen wir mit dem Positiven: Pamela Rendi-Wagner ist ein erfrischender Neuzugang in Österreichs Innenpolitik, sie ist schwungvoll, abwechslungsreich in ihrer Rhetorik, eine Person aus Fleisch und Blut.

Mit ihrem gewinnenden Stil versetzte Rendi-Wagner den SPÖ-Parteitag im Handumdrehen in Stimmung. Mit 98 Prozent Unterstützung zeigt die SPÖ, es ist ihr bewusst, was sie der neuen Vorsitzenden verdankt – gerade auch der Tatsache, dass Rendi-Wagner in der hundertdreißigjährigen Geschichte die erste Frau an der Parteispitze ist. So konnten die Delegierten am Samstag in Wels wenigstens einen historischen Moment feiern.

Darüber hinaus haben sie zur Zeit ohnehin nicht viel Grund zur Freude. Kanzleramt weg. Regierungsbeteiligung weg. Von einer Wendestimmung weit und breit keine Spur, die türkis-blaue Bundesregierung ist ja auch erst elf Monate im Amt. Es kann schon noch einige Jährchen dauern, bis Pamela Rendi-Wagner ihr Parteitags-Versprechen einlöst, Österreichs erste Bundeskanzlerin zu werden. Falls es je dazu kommt. Denn die Frage wird sein, ob die SPÖ bis dahin genügend Geduld aufbringt, oder ob sich politische Rückschläge nicht eher in Obfrau-Debatten entladen werden.