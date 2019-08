Ende der Konsens-Ära

Ist der Politikertypus des Rudolf Hundstorfer mit ihm gestorben? Großkoalitionär, sozialpartnerschaftlich, jovial. Ein Pragmatischer, der mit allen konnte – mit dem man auch etwas „auspackeln“ konnte. Politisch ging es um leben und leben lassen. Er übernahm unaufgeregt den nach der Bawag-Affäre am Boden zerstörten ÖGB. Als Sozialminister drehte er diskret an der Pensionsreformschraube – in Wahrheit zu wenig, aber mehr konnte und wollte er seiner roten Klientel nicht zumuten.