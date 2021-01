Drohender Vertrauenskollaps in Politik und Medien

Edelman hat aber auch noch eine andere Botschaft „Es gibt weltweit einen dramatischen Umschwung des Vertrauens: weg von den Regierungen und hin zur Wirtschaft.“ Trotz des allgemein wachsenden Misstrauens in die Eliten, sei die Wirtschaft als Institution der Teil der Gesellschaft, dem die Menschen noch am ehesten etwas zutrauen.

Österreich war bei dieser Umfrage mangels internationaler Wichtigkeit übrigens nicht dabei. Ob hierzulande das Vertrauen in die Wirtschaft so hoch ist, darf wegen Wirecard und anderer Skandale bezweifelt werden. Aber es ist anzunehmen, dass das Vertrauen in die heimische Politik gegenwärtig auch nicht gerade neue Höhen erklimmt. Die Gründe sind hinlänglich bekannt. Regierung und Opposition versuchten zu lange die Krise für ihre Umfragewerte zu nützen.