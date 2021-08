Die unklare Linie der SPÖ in der Migrationspolitik

Aber die Streichorgie auf dem Parteitag im Juni sitzt bei der SPÖ-Führung offenbar tiefer, als sie zugibt. Rendi-Wagner und Christian Deutsch schwenken in der Migrationspolitik gerade auf Burgenland-Kurs, um sich an der SPÖ-Spitze zu halten. Was unterscheidet die SPÖ damit von Sebastian Kurz, der auf FPÖ-Kurs ging, um Kanzler zu sein? Oder, um ein Beispiel aus dem laufenden Wahlkampf zu bringen, von der ÖVP Oberösterreich, die das Gewähren von Familienleistungen des Landes an Deutschkenntnisse knüpfen will? Da müssen dann Kinder, die meist besser Deutsch können als ihre Eltern, für deren mangelnde Sprachkenntnisse büßen. Die ÖVP Oberösterreich war immer eine Partei der Mitte, eine Partei mit Augenmaß. Ihr neuer Kurs sticht besonders hervor.

Bei allem Verständnis für Taktik und Strategiespielchen: Politiker sind Meinungsmacher und sollten sich im Klaren sein, was das Reduzieren von Menschen auf ihre ethnische Herkunft mit der Zeit in einer Gesellschaft bewirkt. Braucht Österreich wirklich eine dritte FPÖ?