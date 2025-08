Der Israel-Hass in Europa und in Österreich ist unerträglich

Regierung hilft Feinden

Und die israelische Regierung? Sie spielt mit vielen ihrer Entscheidungen den Israel-Feinden in die Hände. Minister Ben Gvir wurde aufgrund seiner extremen politischen Ansichten von der israelischen Armee als Soldat abgelehnt, die Minister Smotrich (Finanzen) und Chickli (Diaspora) wurden von jüdischen Organisationen in der ganzen Welt ausgeladen. 60 % der israelischen Bürger lehnen derzeit laut Umfragen ihre Regierung ab und demonstrieren jeden Samstag gegen sie. Der Protest richtet sich in erster Linie gegen Netanyahu, der diese Extremisten in die Regierung geholt hat, der sich nicht eindeutig und unmissverständlich von den absurden Hirngespinsten abgrenzt (die palästinensische Bevölkerung aussiedeln und Gaza jüdisch machen), und der sicherlich ein persönliches Interesse hat, seine Mitschuld am 7. Oktober durch einen gewonnenen Krieg zu kaschieren, seine Korruptionsprozesse hinauszuzögern und den Bestand dieser Regierung so lange wie möglich zu erhalten.

Aber bei aller Kritik vergisst man im Westen die Fakten. In spätestens 14 Monaten wählen die Israelis ein neues Parlament und damit eine neue Regierung. Hamas hingegen ist eine faschistische Terrororganisation, die Oppositionelle umbringt und ihre eigene Bevölkerung rücksichtslos unterdrückt. Sie hat 900 Kilometer Tunnel gebaut, das ist mehr als das Londoner U-Bahn-Netz. Die Zerstörung dieser Tunnel zerstört auch Häuser, die darauf stehen. Die Ruinenlandschaft lässt sich dann sehr gut als antiisraelische Propaganda nutzen. Hamas-Kämpfer verstecken sich in Schulen, Krankenhäusern und hinter Zivilisten, die sie als Schutzschilder verwenden. Sie will möglichst viele zivile Opfer, um diese gegen Israel medial zu verwenden.