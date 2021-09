Das 1-2-3-Ticket ist entzaubert

Seit wenigen Wochen ist klar, dass es das 1-2-3-Ticket in dieser Form nicht geben wird. Sechs Bundesländer haben sich zwar mit Leonore Gewessler auf ein österreichweites Öffi-Jahresticket um 1.095 Euro geeinigt; der Rest im Osten wird auch noch folgen, beim Einser-Ticket haben sie aber meist höhere Preise eingesetzt. Die angepeilten 365 Euro wird es auch weiterhin nur in Wien kosten. Da war die Rechnung ein Euro pro Tag aber schon vor Amtsantritt der Ministerin eingeführt gewesen. Außerdem mehren sich in der Bundeshauptstadt die Stimmen, den Preis zu erhöhen, weil enorm viel Geld aus der Stadtkasse zugeschossen werden muss.

Im Ministerium spricht man mittlerweile nur noch vom Klimaticket, die 1-2-3-Stufen wurden still und heimlich entsorgt. Das ist ein gewisser Schönheitsfehler in dem großen Vorhaben der Ministerin. Für ihre Grundidee, den Öffentlichen Verkehr österreichweit billiger zu machen, schafft sie dennoch einen bemerkenswerten Meilenstein, wenn dann alle Bundesländer beim Dreier-Ticket mit dabei sein werden. Zu einem richtigen Meisterwerk wird das allerdings erst, wenn der Öffentliche Verkehr in ganz Österreich eine wirklich attraktive Alternative zum Auto wird. Aber nicht nur in den Ballungsräumen, wo das nicht das ganz große Kunststück ist, sondern in den vielen ländlichen Regionen.