Abschreckung ist besser als Krieg

Die Herren waren irritiert, um nicht zu sagen: ungehalten. Am Montag wandten sich Vertreter von Miliz, Industrie und Rotem Kreuz an die Öffentlichkeit, und ihre Botschaft war simpel: Bei der Wehrpflicht „brennt der Hut“, es hat etwas zu passieren – jetzt und nicht irgendwann. Man muss es – leider – auch an dieser Stelle wiederholen: Vier Monate sind vergangen, seit eine parteiübergreifende Kommission recht ausgefeilte Vorschläge zur Reform von Wehr- und Zivildienst vorgelegt hat. 2.700 Arbeitsstunden von 23 Expertinnen und Experten wurden zu einem fast 100 Seiten zählenden Grundlagenpapier verdichtet. Das politische Ergebnis zur Stunde bleibt dennoch eine Nullmeldung. Hält die Regierung die Vorschläge der Experten für unausgegoren? Fehlt ihr – aus welchen Gründen auch immer – der Mut, die Empfehlungen umzusetzen? Nähere Auskünfte darüber sind schwierig.

Für Militär, Rotes Kreuz, Zivilschutzverbände und Experten ist die Sache freilich ziemlich einfach: Wehr- und Zivildienst müssen deutlich verlängert werden. Nicht, weil man die jungen Menschen ärgern oder ihnen wertvolle Lebenszeit stehlen will, sondern weil die Ausbildung in der aktuellen Form fahrlässig ist. Im Prinzip geht es darum, dass Österreichs Grundwehrdiener in sechs Monaten zwar eine minimale Basisausbildung erhalten. Das, was bei einer Mobilmachung zählt, nämlich im großen Stil mit anderen Verbänden zu agieren, können sie aber noch nicht. Um eine Analogie zum Fußball zu bemühen: Wären Grundwehrdiener Kicker, könnte man sagen: Sie kennen die Grundregeln, sie können laufen, passen und köpfeln. Wie aber die Mannschaft zu agieren hat, damit sie Tore schießt, Spiele gewinnt oder gar in einem WM-Turnier besteht, davon haben die jungen Herren zu wenig Ahnung – weil sie das heute kaum trainieren.