Yeni kurallar: Maskenin iadesi ve karantinanın kademeli olarak kalkması

Herkes için gevşetilmiş karantina önerisi

Sağlık Bakanı Johannes Rauch'un (Yeşiller) karantina önerisi beklenenden daha ileri gidiyor: Bu öneriler sadece sağlık sektöründeki meslekler gibi bireysel meslek gruplarını değil, genel olarak tüm çalışanları etkiliyor. Yani beş gün sonra herkes yetkililerden talimat beklemeden "kendisini test edebilir". Test sonucu negatif veya CT değeri 30'un üzerinde olduğu takdirde özel hayata yönelik “dışarı çıkma yasağı” ve maske takma zorunluluğu ortadan kalkmış olur.

Kapal ı alanlarda genel maske zorunluluğu

Son zamanlarda gittikçe artan ve son derece yüksek olan enfeksiyon sayıları nedeniyle bakan Rauch kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu tekrar yürürlüğe soktu. 5 Mart'taki salgın önlemlerindeki büyük gevşeme adımından bu yana sadece toplu taşıma ve temel gıda alışverişi yapılan marketlerinde takılması zorunluydu. Sadece Viyana FFP2 maske takma yükümlülüğünü ve gastronomi ve gece gastronomisindeki 2G kuralını devam ettirmişti.

Diğer eyaletlerde artık gece gastronomi ve sabit koltuksuz 100 kişiden oluşan etkinlikler için özel bir düzenleme var: Artık mekan sahipleri veya etkinlik organizatörleri 3G kuralının mı yoksa maske takma kuralının mı geçerli olacağına karar verebilecek. 100 kişiden az olan kapalı alanlardaki topluluklarda, özel yaşam alanlarında, yeme içme mekanlarında, veya sabit bir kompozisyonda olan provalar ve sanatsal performanslarda ne maske ne de 3G gereklidir. Bu yeni kurallar en az 16 Nisan'a kadar geçerlidir.

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