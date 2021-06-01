Türkiyenin yeni korona kurallari

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının haziran ayı boyunca cumartesi akşamı saat 22: 00'den pazartesi sabahı 05: 00'e kadar uygulanacağını söyledi. Haftasonu ise yalnızca pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak, cumartesi akşamı 22.00'de başlayacak ve pazartesi sabah 05.00'te sona erecek. Pazar günleri yalnızca teslimat hizmetleri sunulmaya devam edecek.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında çalışabilecek. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

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