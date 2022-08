Türkische Botschaft in Wien: "Keine gerichtlichen Schritte gegen Güngör"

Vergangene Woche hat Kenan Güngor in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt. "Es war nur einer Frage der Zeit, dass ich wegen dem, was ich zu den hegemonialen, antidemokratischen Entwicklungen in der Türkei und des Erdoganregimes sage und schreibe, mit zwei Haftbefehlen 'geadelt' wurde", schrieb der in Wien lebende deutsche Soziologe empört auf Twitter.

Der kurdischstämmige Güngör, der seit vielen Jahren in Österreich tätig ist, gilt als harter Kritiker der Regierung in Ankara. Dennoch kam für ihn die Erkenntnis, dass ihm in der Türkei fünf bis zehn Jahre Gefängnis drohen, schon ein wenig überraschend. "Ich war seit sechs Jahren nicht mehr in der Türkei und wollte überprüfen, ob es vielleicht in nächster Zeit möglich wäre, wieder einzureisen", erklärte er im Gespräch mit dem KURIER. Die Recherche seines Anwalts in der Türkei habe ergeben, dass gegen den 53-Jährigen zwei Haftbefehle vorliegen - wegen Präsidentenbeleidigung und Terrorismus. "Über ein Ermittlungsverfahren wurde ich dabei nie in Kenntnis gesetzt", zeigte sich Güngör verwundert.