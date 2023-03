Beim Spiel der beiden Fußball-Drittligisten Bursaspor und Amedspor Sonntagabend kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen. Videos, die auf sozialen Medien kursieren, zeigen Bilder, in denen die Spieler von Amedspor mit Feuerwerkskörpern beworfen werden. Auch Messer und Patronenhülsen sollen am Spielfeld gelandet sein. Der Tormann wurde an mehreren Stellen getroffen. Vier Spieler und drei Verantwortliche des Vereins wurden zudem verletzt.

Auf Videos, welche die Tribüne des Gastgeber Bursapor zeigen, waren ebenfalls Transparente von Mahmut Yildirim und weißen Toros (weißer Renault, Anm.) zu sehen. Beides steht im Zusammenhang mit JİTEM (zu Deutsch etwa „Geheimdienst und Terrorabwehr der Gendarmerie“), welche für eine Reihe von Morden an meist kurdischen Menschen im Südosten der Türkei verantwortlich gemacht wird. Die Angriffe werden daher auch dem faschistisch-nationalistischen Lager zugeordnet.