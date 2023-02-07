Trajik depremin mağdurlarına nasıl yardım edebiliriz?
Hangi kuruluşların olay yerinde yardım ettiğini ve nerelere bağış yapabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz:
Heute, vor -60 Minuten
Sadece şimdiye kadar 5.000'den fazla kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu depremin merkez üssü olan ve Türkiye’de bulunan Kahramanmaraş’ta. Ölenlerin ve yıkılan binaların sayısı neredeyse her saat güncelleniyor. Türkiye ve Suriye’deki bir çok bölgedeki durum adeta insani bir felaketi andırıyor.
Aşağıdaki kuruluşlar depremzedeler için olay yerlerinde yardım sağlamakta ve bağış toplamaktadır:
Caritas Avusturya
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560
BIC: GIBAATWWXXX
Anahtar kelime: Erdbeben Syrien und Türkei
www.caritas.at/erdbeben-syrien-tuerkei
Kızılhaç Avusturya
IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144
BIC: GIBAATWWXXX;
şifre: Katastrophenhilfe
veya internet sitesinden www.roteskreuz.at/erdbebenhilfe
Diakonie Katastrophenhilfe
IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333
BIC: GIBAATWWXXX
Bağış şifresi: Erdbeben-Nothilfe Syrien Online
internet sitesinden bağışlar için: http://diakonie.at/erdbeben-hilfe-syrien
Rahma Avusturya
www.rahma-austria.at/de/
IBAN: AT 92 5100 0920 1374 5400
BIC:EHBBAT 2E
Açıklama: Erdbeben
Ärzte ohne Grenzen (Sınırsız Doktorlar)
www.aerzte-ohne-grenzen.at internet adresinden
Hasene Sosyal- ve Yardım Kurumu
www.hasene.at
IBAN: AT08 1500 0043 2101 2892
BIC: OBKLAT2L
Açıklama : 0031255
World Vision Avusturya - Afet Yardımı
IBAN'ı: AT22 2011 1800 8008 1800
Arbeiter Samariterbund Avusturya
https://www.samariterbund.net/spende-katastrophenhilfe
Bağış hesabı: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs:IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144
BIC: BKAUATWW
Şifre: Türkei/Syrien
CARE Avusturya
IBAN AT77 6000 0000 0123 6000 veya çevrimiçi olarak www.care.at
Jugend Eine Welt
IBAN'ı: AT66 3600 0000 0002 4000 veya
https://www.jugendeinewelt.at/spender-ist-helfen/jetzt-spender/ adresinden
Türk Kızılayı
https://www.kizilay.org.tr/bagis-yontemleri/yurt-disinden-bagis
IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01
BIC: TCZBDEFF
medico international eV
www.medico.de/aktionen/spenderaufruf-nothilfe-erdbeben
IBAN: DE69 4306 0967 1018 8350 02
BIC: GENODEM1GLS
Açıklama: Nothilfe Erdbeben
AHBAP - Türkiye Gönüllü Ağı
https://ahbap.org/bagisci-ol
AHBAP DERNEĞİ IBAN: TR 15 0006 4000 0021 0212 1502 77
BIC:ISBKTRIS
AFAD – Afet ve Acil Durum Yönetimi
www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2
IBAN: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
BIC: TCZBTR2A
AKUT - Türkiye Arama Kurtarma Derneği
https://www.akut.org.tr/bagis-yap
IBAN: TR12 0006 4000 0021 0806 6661 44
BIC: ISBKTRIS
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