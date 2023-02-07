Trajik depremin mağdurlarına nasıl yardım edebiliriz?

Sadece şimdiye kadar 5.000'den fazla kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu depremin merkez üssü olan ve Türkiye’de bulunan Kahramanmaraş’ta. Ölenlerin ve yıkılan binaların sayısı neredeyse her saat güncelleniyor. Türkiye ve Suriye’deki bir çok bölgedeki durum adeta insani bir felaketi andırıyor.

Aşağıdaki kuruluşlar depremzedeler için olay yerlerinde yardım sağlamakta ve bağış toplamaktadır:

Caritas Avusturya

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

BIC: GIBAATWWXXX

Anahtar kelime: Erdbeben Syrien und Türkei

www.caritas.at/erdbeben-syrien-tuerkei

Kızılhaç Avusturya

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX;

şifre: Katastrophenhilfe

veya internet sitesinden www.roteskreuz.at/erdbebenhilfe

Diakonie Katastrophenhilfe

IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333

BIC: GIBAATWWXXX

Bağış şifresi: Erdbeben-Nothilfe Syrien Online

internet sitesinden bağışlar için: http://diakonie.at/erdbeben-hilfe-syrien

Rahma Avusturya

www.rahma-austria.at/de/

IBAN: AT 92 5100 0920 1374 5400

BIC:EHBBAT 2E

Açıklama: Erdbeben

Ärzte ohne Grenzen (Sınırsız Doktorlar)

www.aerzte-ohne-grenzen.at internet adresinden

Hasene Sosyal- ve Yardım Kurumu

www.hasene.at

IBAN: AT08 1500 0043 2101 2892

BIC: OBKLAT2L

Açıklama : 0031255

World Vision Avusturya - Afet Yardımı

IBAN'ı: AT22 2011 1800 8008 1800

Arbeiter Samariterbund Avusturya

https://www.samariterbund.net/spende-katastrophenhilfe

Bağış hesabı: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs:IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW

Şifre: Türkei/Syrien

CARE Avusturya

IBAN AT77 6000 0000 0123 6000 veya çevrimiçi olarak www.care.at

Jugend Eine Welt

IBAN'ı: AT66 3600 0000 0002 4000 veya

https://www.jugendeinewelt.at/spender-ist-helfen/jetzt-spender/ adresinden

Türk Kızılayı

https://www.kizilay.org.tr/bagis-yontemleri/yurt-disinden-bagis

IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01

BIC: TCZBDEFF

medico international eV

www.medico.de/aktionen/spenderaufruf-nothilfe-erdbeben

IBAN: DE69 4306 0967 1018 8350 02

BIC: GENODEM1GLS

Açıklama: Nothilfe Erdbeben

AHBAP - Türkiye Gönüllü Ağı

https://ahbap.org/bagisci-ol

AHBAP DERNEĞİ IBAN: TR 15 0006 4000 0021 0212 1502 77

BIC:ISBKTRIS

AFAD – Afet ve Acil Durum Yönetimi

www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2

IBAN: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

BIC: TCZBTR2A

AKUT - Türkiye Arama Kurtarma Derneği

https://www.akut.org.tr/bagis-yap

IBAN: TR12 0006 4000 0021 0806 6661 44

BIC: ISBKTRIS