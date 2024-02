Skandal um Künstler Rupnik: 2 Ex-Nonnen treten an die Öffentlichkeit

Im Zuge des Skandals um den slowenischen Mosaikkünstler und Ex-Jesuiten Marko Rupnik treten zwei ehemalige Nonnen an die Öffentlichkeit.

In Begleitung ihrer Anwältin und eines Experten für Missbrauch im Klerus werden sie bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Rom zum ersten Mal öffentlich über den von ihnen erlittenen Missbrauch berichten.