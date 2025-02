Serbien bittet USA um Aufschub von Sanktionen gegen Ölkonzern

Die US-Behörden haben angekündigt Sanktionen gegen das serbische Öl- und Gasunternehmen NIS zu verhängen. NIS befindet sich seit Ende 2008 mehrheitlich in den Händen des russischen Erdölkonzerns Gazprom.

Der serbische Erdölkonzern NIS hat das US-Finanzministerium bzw. dessen Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen OFAC ersucht, die Sanktionen um mindestens 90 Tage aufzuschieben, berichteten Belgrader Medien.

Der Ölkonzern befindet sich mehrheitlich in russischem Besitz, weshalb die US-Behörden nun Maßnahmen ergreifen wollen. Seit 2008 hält Gazprom 50 Prozent an NIS, Gazprom Njeft weitere 6,15 Prozent. Die serbische Regierung ist mit 29,87 Prozent an NIS beteiligt, die restlichen Anteile entfallen auf Kleinaktionäre.