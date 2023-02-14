Sahte Bağış Kampanyaları: Suçlular Deprem Afetini İstismar Ediyor

Türkiye ve Kuzey Suriye'deki deprem felaketi, dolandırıcıların insani felaketlerden ne kadar çabuk yararlandığını gösteriyor: Dolandırıcıların bağış için çağrıda bulunan ilk web sitelerini yayınlamaları veya yardım kuruluşları adına e-postalar göndermeleri çok uzun sürmedi. Suçlular özellikle sosyal medyada sözde bağış çağrısı yapıyor. Özellikle Twitter'da çok sayıda sahte bağış toplama çağrıları ortaya çıkıyor.

Suçlular, çeşitli şekillerde sahte bağış çağrılarıyla dayanışmadan yararlanmaya çalışıyor.

Dolandırıcılar sahte kuruluşlar icat ediyor

Yöntemler değişebiliyor. Sosyal ağlarda, suçlular genellikle bağış toplayan sahte kuruluşlar icat ediyor veya tanınmış büyük yardım kuruluşlarını taklit ediyor. Özellikle problemli olan: Dolandırıcılar genellikle PayPal linki veriyor ve bu saygın ödeme hizmeti sağlayıcısını bir bağış toplama aracı olarak kullanıyor. Bu yöntem insanlarda güvenilir izlemi yaratıyor. Diğer bir dolandırıcılık türü ise ünlü kişilerin erişiminden yararlanmak ve sık sık paylaşılan gönderilerin altındaki sahte web sitelerine bağlantı vermek oluyor.