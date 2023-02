Sahte Bağış Kampanyaları: Suçlular Deprem Afetini İstismar Ediyor

"Araştırmamızda, muhtemelen sahte bağış toplama amaçlı web siteleri olan 50'den fazla yeni kayıtlı alan bulduk. Örneğin, suçlular kendilerini Unicef gibi gösteriyor ve etkilenen çocuklar ve aileler için bağış istiyorlar." Ancak, sayfalar henüz çevrimiçi değil veya tekrar çevrimdışı olmuş durumda. Bu nedenle, listemizin sahte web sitelerinin yalnızca çok küçük bir kısmı olduğunu varsayıyoruz" diyor Watchlist Internet platformu.

Çok sayıda ortalıkta dolanan e-postalardan birinin içeriği şöyledir:

We are launching support the people of Turkey and Syria who have been hit badly with The Ongoing Earthquake, this has displaced many families and children, leaving them homeless.



WLADIMIR FOUNDATION has taken it upon herself to render first hand Aid on ground to help as many people as possible. We are urging you to please donate to Victims

for instant donation Please Use our automatic crypto wallets

kindly visit our website to see some of our ongoing projects, and for other forms of donation please email support.

Thank You for your support.

Wladimir Charity Foundation

Kendinizi böyle koruyabilirsiniz

Uzmanlar, kendinizi bağış sahtekarlığından korumak için üç adım öneriyor. Öncelikle bağış çağrısının arkasında kimler var ona bakmak lazım. Watchlist İnternet'e göre, bu, yukarıda bahsedilen web siteleri kadar Twitter profilleri için de geçerlidir. Cüzdan (Wallet) adresini de kontrol etmelisiniz. Kripto para birimlerini kullanarak bağışta bulunmadan önce cüzdan adresini bir arama motoruna girip kontrol etmelisiniz.

Temel olarak, depremzedelere yalnızca tanıdığınız ve güvendiğiniz kuruluşlar aracılığıyla bağışta bulunmalısınız. Burada Türkiye ve Suriye için bağış kabul eden Avusturyalı yardım kuruluşlarının bir listesini bulabilirsiniz.

Hier lesen Sie die deutsche Version dieses Artikels: