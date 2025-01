Protest gegen hohe Preise: Einkaufsboykott in Kroatien geht weiter

Am Freitag sind die Bürgerinnen und Bürger via Facebook erneut zu einem allgemeinen Boykott aufgerufen, sie sollen auf alle Einkäufe und auf Dienstleistungen verzichten. Eine ähnliche Aktion am vergangenen Freitag war laut kroatischen Medien erfolgreich .

Der Auftakt drückte den Umsatz um 50 Prozent

Die erste Aktion in der vergangenen Woche stieß angeblich auf große Resonanz: Medienberichten zufolge beteiligten sich die Bürgerinnen und Bürger am vergangenen Freitag massenhaft an dem Boykott, die Geschäfte im ganzen Land blieben weitgehend leer. Nach Angaben der kroatischen Steuerbehörde brach der Umsatz im Einzelhandel an diesem Tag im Vergleich zur Vorwoche um mehr als 50 Prozent ein.

Am morgigen Freitag soll der allgemeine Boykott ausgeweitet werden. Die Menschen sind aufgerufen, nicht nur auf alle Einkäufe zu verzichten, sondern auch Transaktionen mit Banken und Telekommunikationsanbietern, Bestellungen über Lieferplattformen und sogar Ausgaben in Cafés und Restaurants zu vermeiden.