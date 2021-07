Der grausame Mord an der 13-Jährigen Leonie erschütterte ganz Österreich. Dass die mutmaßlichen Täter Afghanen sein sollen, löste auch eine heftige Debatte um Asyl und Flucht aus.

Hätte man den Mord verhindern können, wenn man die derzeit Verdächtigten rechtzeitig abgeschoben hätte? Haben Afghanen ein problematisches Frauenbild und glauben, dass sie hier tun können, was sie wollen? Sollte man straffällige Asylbewerber nicht so schnell wie möglich abschieben dürfen? Diese und ähnliche Fragen dominierten den öffentlichen Diskurs in den letzten Tagen.

Die Organisationen asylkoordination österreich, AÖF (Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser) und ZARA (Zivilcourage & Anti-Rassismusarbeit) verorten darin „ein rassistisches Ablenkungsmanöver“. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie „endlich effektive Maßnahmen gegen die steigende Anzahl der Femizide“ und vor allem mehr Mittel und Arbeit im Bereich des Opferschutzes und Gewaltprävention. "Eine sehr junge Frau wurde vergangene Woche unter noch nicht restlos aufgeklärten Umständen ums Leben gebracht. Es war dies höchstwahrscheinlich der 15. Femizid in Österreich im heurigen Jahr. Unsere Gedanken sind bei der Familie. Gewaltschutzorganisationen fordern seit längerem eine bessere Zusammenarbeit von Behörden, besseren Opferschutz, mehr Präventionsarbeit und eine deutlich bessere finanzielle Ausstattung“, heißt es in der Erklärung.