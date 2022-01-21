"Kulüp": Türkiye’yi kasıp kavuran Netflix dizisi

Corry Guttstadt, propaganda açısından Türkiye'nin kendisini her zaman Yahudilere karşı hoşgörülü bir ev sahibi ülke olarak tanıttığını, ancak aslında yıllardır azınlıklara karşı katı bir dışlama politikası izlediğini söylüyor. Kendisi bir Türkolog ve aynı zamanda 20. yüzyılda Türk Yahudilerinin göç hikayelerini anlatan bir kitabın yazarıdır. Azınlıkları hedef alan ve 1934 Trakya olaylarında Yahudilere yönelik gerçekleşen şiddet eylemleri, binlerce insanın sınır dışı edilmesiyle sonuçlandı. 1941'den itibaren gayrimüslim vatandaşlar belirsiz bir süre için zorunlu askerlik hizmetine alındı. 1943'ten itibaren, gayrimüslimler yüksek derecede varlık vergisi ödemek zorunda kamıştır, bu da birçoğu için mali yıkım ile sonuçlanmıştır.

Türkleştirme politikaları

Dizide örneğin Matilda'nın babası ve erkek kardeşi vergileri ödeyemedikleri için bir çalışma kampına gönderiliyor. Guttstadt , "İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Türkiye'de yaklaşık 70.000 Yahudi yaşıyordu" diyor . Onlara yönelik politikalar nedeniyle İsrail devleti kurulduğunda yarıdan fazlası ülkeyi terk etti.

Türkleştirme politikası dizide açıkça yansıtılıyor. Örneğin, diziye adını veren kulübün sahibi, artan başarısı ile Türk makamlarının yalnızca "gerçek" Türkleri işe alma ve diğerlerini kovma baskısına giderek daha fazla boyun eğiyor.

"Bu cesaret ister"

Kaymak, Türkiye'den göç etmeyen Yahudilerin dikkat çekmemek için büyük çaba gösterdiklerini ifade ediyor. Türkiye'de yaşayan 16.000 Yahudi'nin çoğu, hala kamuoyunda bir Yahudi olarak tanınmaktan kaçınıyor. İsimler değiştirilir ve dini semboller gizlenir.

Dram dizisi olan "Kulüp", çoğu zaman görmezden gelinen bir hikâyenin gerçeklerini, birçok kişinin ekranlarına getirmeyi başarıyor. Kaymak, "Türkiye'deki siyasi iklim düşünüldüğünde bu büyük cesaret ister" diyor.