Islam in Österreich: Tag der offenen Moscheen

Um einen nachhaltigen Dialog mit der Öffentlichkeit zu fördern und die Vielfalt des muslimischen Lebens in Österreich zu veranschaulichen, so heißt in der Aussendung, öffnen die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) und ihre Einrichtungen ihre Pforten. Interessierte können am Sonntag, 23. Oktober, da findet der Tag der offenen Moscheen – nach coronabedingter Pause - wieder statt, einen Blick in österreichische Moscheen werfen.

Ziel sei dadurch, die Vielfalt des muslimischen Lebens in Österreich zu veranschaulichen - über 700.000 Muslim:innen leben aktuell in Österreich. „Als Islamische Glaubensgemeinschaft möchten wir unsere Moscheen bei der Öffnung nach außen unterstützen. Der Abbau nachbarschaftlicher Barrieren durch persönliche Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Religionen, Kulturen, Weltanschauungen und ethnischer Herkunft und die Förderung einer Neugier für andere Traditionen und Kulturen trägt zu einer Stärkung des sozialen Zusammenhalts und des Wir-Gefühls in der Gesellschaft entschieden bei. Viele unserer Moscheen leisten in diesem Bereich bereits hervorragende Arbeit und können in dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion übernehmen,“ erläutert IGGÖ-Präsident Ümit Vural.