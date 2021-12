"Impfbereitschaft lässt sich eher der Parteizugehörigkeit zuordnen"

Sei es als Virus-Heimschlepper, Intensivstationen-Besetzer, oder als die, die sich nicht impfen lassen wollen: Während er der vergangen zwei Jahre wurden Corona und Menschen mit Migrationshintergrund in verschiedensten Varianten in Verbindung gebracht - und das eigentlich immer in negativer Weise. Was daran wahr ist, und wie sich die Pandemie auf diese Menschen, die vermehrt in systemerhaltenden Berufen arbeiten, auswirkte, wurde in einem Zusammenkommen von Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger, thematisiert.