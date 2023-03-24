Hükümet "ORF katkısı" konusunda anlaştı: Aylık yaklaşık 15 Euro

Hükümet ORF finansmanı konusunda anlaştı - "ORF katkısı" tüm ana konutlar için geçerli olacak, ancak öncekinden önemli ölçüde daha düşük olacak. Hane başına ücret, önceki 22,45 Euro yerine yaklaşık 15 Euro olacak. Tek dezavantajı: bu katkı ücretine eklenen, her (yedi) eyalette farklı olan eyalet vergisi, eyaletlerin meselesi olduğu için şimdilik iptal edilmeyecek. Fakat bunu yapmaları için şimdilik bir “çağrıda” bulunuldu . Eyaletler geçen yıl bu vergiler ile 150 milyon gelir elde etmiş oldu. Federal düzeydeki vergi ise farklı olacak: federal vergiler ve katma değer vergisi ortadan kalkacak ve sanat sponsorluğu katkısı içinse bütçeden bir bölüm ayrılacak. Bu ortadan kalkan vergiler ile şimdiye kadar toplam 145 milyon toplanıyordu.

RSO ve Sport+ içeriği devam edecek

Son zamanlarda yoğun bir şekilde tartışılan bir diğer konunun cevabı: Yeşil Parti Başkanı Sigrid Maurer'e göre, RSO ve Sport+ içeriği devam edecek. Bunun nasıl olacağına dair detayların ise halen üzerinde çalışılıyor.

"İşyerleri" için anayasaya uygun "bürokratik olmayan bir düzenleme" bulunmaya çalışılacak.

İkincil konutlar bu "ORF katkısının" dışında tutulacak. Şimdiye kadar ücret ödemiş olan toplamda yaklaşık 3,2 milyon vatandaş bu yeni düzenlemeden yararlanacak. Daha önce muaf olanlar muaf olmaya devam edecek. Yeni düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Şeffaflık ve tasarruf paketi

ORF, kendini finanse edebilmek için 325 milyon Euroluk bir tasarruf paketi uygulamak zorunda olacak. Özellikle eski sözleşmelere müdahale etmek için yasal seçenekler de araştırılacaktır. Bu sadece birkaç eski sözleşme, özel emekli maaşları ve özel ödenekler içermektedir. Ayrıca, raporlama yükümlülükleri ORF'de standardize edilecek. Gelecekte örneğin BBC örnek alınarak, ikincil istihdamlar ve ödenekler açıklanacak.

Mevcut 3,2 milyon GIS hanesine ek olarak, 2024'te 400.000 ödeyici eklenecek. Bu da yaklaşık 650 milyonluk bir gelir sağlamış olacak. Bu, bugüne bakılırsa 30 milyon daha az olmuş olacak. Kesin hesaplamalar henüz mevcut değil ve mütevelli heyetine göre komitede de konu hakkında henüz bahsedilemedi.

Gelecekte herkes ödeyecek

Özetle anlatmak gerekirse, "ORF katkısı" ile gelecekte tüm hanelerin kamu yayınlarını finanse etmek için bir ücret ödemek zorunda kalacağını öngörüyor. Şimdiye kadar sadece televizyonu veya radyosu olan kişiler ödeme yapmak zorundaydı. Anayasa Mahkemesi (VfGH), Haziran 2022'de bu düzenlemeyi kaldırdı. Argüman olarak ise: İnternet aracılığıyla ORF içeriğini kullanan kişilerin hariç tutulduğu gerçeği artık savunulabilir değildir.

Akış boşluğu nedir?

2023 yılı sonunda ORF program içeriği ücretinin GIS tarafından tahsil edilmesine ilişkin mevcut şekil Anayasa Mahkemesi kararına göre sona erecektir. Mahkeme, eşitliğe aykırı olduğu için ‚akış açığının‘ kapatılmasını gerektiğini savunmuştur. Aynı zamanda, Yüksek Mahkeme bir "finansman garantisi"nin de yürürlüğe girmesi gerektiğini de açıklamıştır.

Bu yeni model muhtemelen AB Komisyonu tarafından devlet katkısı olarak da sınıflandırılacağından, Brüksel'den de onaylanması gerekiyor. Bu karar için acele edilmesinin bir başka nedeni de bu olmuştur.