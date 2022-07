In Afghanistan Ärztin, in Österreich nicht(s): Der lange Weg zur Anerkennung

Von Afghanistan nach Niederösterreich

2010 musste die ganze Familie flüchten, weil Fanas Mann für ein US-amerikanisches Unternehmen arbeitete. Grund genug, die gesamte Familie zu bedrohen. Deren Mitgliedern landeten schlussendlich in Österreich. „Meine ganze Familie ist hier. Einige sind schon nach der ersten Taliban-Übernahme geflüchtet“, sagt Fana Hakimi. Nach zwei Monaten bekamen sie, ihr Mann und die inzwischen drei gemeinsamen Kinder auch subsidiären Schutz in Österreich.

„Aber wir haben uns entschieden, es doch noch einmal in der Heimat zu versuchen“, erzählt sie. So kehrte die Familie nach Afghanistan zurück. Und blieb bis 2015. Zu dieser Zeit arbeitete Fana insgesamt drei Jahre als Ärztin. Doch wieder war es der Job ihres Mannes, der das Bleiben unmöglich machte. Mit einem Schlepper kamen sie über die Türkei zurück nach Europa.

Von Niederösterreich nach Wien

2015 wurde die Familie in einem kleinen Ort in Niederösterreich einquartiert. Die Einwohner schlossen die Neuankömmlinge in ihr Herz. Für die fünf wurde sogar ein eigener Hilfsverein gegründet. „Als wir unseren endgültigen Asylbescheid bekamen, hat der ganze Ort ein Fest für uns organisiert.“

Doch schnell wurde klar: Wenn Fana ihr Medizinstudium in Österreich anerkennen lassen will, muss sie nach Wien ziehen. Denn die Beratungs- und Förderstellen gibt es nur in Wien. Beraten wurde Fana von Check In Plus und AST (Anlaufstelle für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen). Beide Organisationen sind im Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten angesiedelt.