Bosnischer Serbenführer Dodik muss am Montag vor Gericht

Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik soll am Montag vor einem Gericht in Sarajevo erscheinen. Die Anklage gegen den Präsidenten der bosnischen Serbenrepublik lautet auf "Nichtumsetzung von Entscheidungen des Hohen Repräsentanten Christian Schmidt in der Republika Srpska". Dodik hatte dies infolge eines Beschlusses des Parlaments der Republika Srpska am 7. Juli angeordnet.

Außerdem verfügte er, dass die Beschlüsse des Bosnien-Beauftragten nicht mehr im Amtsblatt des Teilstaates veröffentlichen zu wollen. Mitangeklagt ist auch der Direktor des Amtsblattes, Miloš Lukić. Die bosnische Serbenrepublik umfasst 49 Prozent des Staatsgebietes von Bosnien-Herzegowina und wurde mit dem Friedensvertrag von Dayton im Jahr 1995 als Teilstaat mit weitreichenden Befugnissen errichtet. Über die Einhaltung des Dayton-Abkommens wacht ein internationaler Beauftragter, der Gesetzesbeschlüsse aufheben und auch selbst gesetzgeberisch tätig werden darf.

