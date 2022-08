13-jährige Norwegerin sprang von einer 24 Meter hohen Brücke

Seit Jahrhunderten stürzen sich waghalsige Männer von der Alten Brücke in Mostar. Der erste Sprung vom Stari Most, so der Name der im 16. Jahrhundert von den Osmanen erbauten Brücke, wurde im Jahr 1664 dokumentiert. Was früher eine Angelegenheit für Adrenalinjunkies war, ist heute ein Ding für absolute Profis. Denn ein Sprung aus 24 (!) Metern Höhe erfordert nicht nur eine große Portion Mut, sondern auch Erfahrung.

So sagte einst die lokale Legende und mehrfacher Sieger des Wettspringens, das traditionell im Sommer finden, Emir Balić, der Sprung von der Alten Brücke sei selbst für Profis gefährlich, für Unerfahrene ein Riesenrisiko. Deswegen regt ein Sprung, den eine Teenagerin am Wochenende gewagt hat, heiße Diskussionen an.