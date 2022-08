Fledermaus-Invasion im Krankenhaus in Zagreb

Es ist so etwas wie Tradition. So bezeichnet das Tierheim für verlassene Tiere der Stadt Zagreb "Azil Dumovec" den Besuch der Fledermäuse in der Klinik für Traumatologie "Sestre milosrdnice". Ähnliche Besuche seien in der Vergangenheit mehrmals verzeichnet worden, heißt es. Das Team der Tierschützer musste auch diesmal ausrücken, um die uneingeladenen Gäste im Krankenhaus einzufangen. Diesmal waren es gleich 20 an der Zahl.

"Im August besuchen wir traditionell die Traumatologie-Klinik. Die Ursache ist bekannt - Fledermäuse-Invasion im Krankenhaus. Diesmal flogen sie durch den Korridor, die Umkleidekabine und den Raum, in dem die Patienten untergebracht sind", schrieb das Tierasyl auf Facebook. "Wir haben es geschafft, 20 Fledermäuse zu fangen, und wenn später noch mehr gesichtet werden, werden wir ins Krankenhaus zurückkehren".