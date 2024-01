Republika Srpska begeht erneut verfassungswidrigen Feiertag

"Ehrenmarsch" für die im Krieg gefallenen Soldaten

Wie in den Jahren zuvor wird die Republika Srpska den Feiertag am Nachmittag erneut mit einer Polizeiparade in Banja Luka begehen. Zum zweiten Mal soll es auch einen "Ehrenmarsch" geben, an dem sich Familienangehörige der im Krieg 1992-1995 gefallenen bosnisch-serbischen Soldaten beteiligen. Wie beim Marsch des "Unsterblichen Regiments" in Moskau werden auch sie Fotografien ihrer Verstorbenen tragen.