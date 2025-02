Die Mutter der Ermordeten alarmierte die Polizei

In der Wohnung, die der Mann und Frau trotz laufendem Scheidungsprozess weiter zusammen bewohnt haben, fand die Polizei die zwei Leichen. "Sie lebten immer noch zusammen und versuchten, eine andere Wohnungslösung zu finden. Das Jugendamt hat bis dato keine Indizien eventueller Gewalt in dieser Familie erhalten bzw. Hinweise, die auf ein derart tragisches Ereignis hätten deuten können. Ihr Kind war ein guter Schüler, er besuchte regelmäßig Unterricht, also auch von dieser Seite deutete nichts auf Probleme in der Familie", erklärte der Leiter des Jugendamtes Kalesija gegenüber dem Onlineportal Klix.ba.

Wie das Portal erfuhr, alarmierte die Mutter der ermordeten Frau die Polizei. Ihre Tochter hätte ihre Anrufe den ganzen Tag lang nicht beantwortet. Zudem hätte der Bursche in der Schule gefehlt, heißt es.