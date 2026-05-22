Spott für Meghans "Hochzeitskerze": 64 Euro für "Liebe und Lachen"

Herzogin Meghan (44) nutzte ihren achten Hochzeitstag, um via Instagram ihre Duftkerze Signature Candle No. 519 zu bewerben. Die Zahl „519“ steht für den 19. Mai 2018, den Tag der Trauung von Meghan und Harry in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor. Die Werbeaktion kommentierte ihr Social-Media-Team auf der Instagram-Seite ihrer Lifestylemarke "As ever" mit den Worten: "Unser charakteristischer Duft. Modern und elegant. Liebe auf den ersten Blick. Das Gefühl von warmem Sonnenschein und blauem Himmel, umgeben von Liebe und Lachen. Wir feiern acht Jahre der Liebesgeschichte unserer Gründerin." Dazu postete die Marke zwei Bilder: ein Foto aus der Hochzeitskutsche sowie die Kerze selbst.

Beim Geruch der Kerze handelt es sich um eine Komposition aus marokkanischer Minze, Kardamom und Teeblättern. Laut Produktbeschreibung soll der Duft "die Leichtigkeit und Freude eines Tages verkörpern, der zu Meghans kostbarsten Erinnerungen gehört – ihr Hochzeitstag, der 19. Mai". Auf einem der Produktbilder ist die Kerze brennend neben einem Strauß weißer Blumen zu sehen. Die Kerze fülle einen Raum mit einem beruhigenden, einladenden Duft, „der nach wie vor der bewährte Favorit unserer Gründerin ist. Diese Kerze befindet sich in einem wunderschönen Keramikgefäß und wird in Kalifornien von Hand gegossen.“ Spott in den Medien Dass die Herzogin diesen persönlichen Anlass für eine Produktwerbung nutzte, sorgte in den sozialen Netzwerken für Diskussionen. Auch die britische Tageszeitung The Guardian amüsierte sich darüber und schrieb in seinem Online-Artikel: "Wer würde nicht gern 64 Dollar bezahlen, um die Ehe eines anderen zu feiern?“

Die Kerze gibt es schon länger im Sortiment: Bereits im Oktober 2025 wurde sie laut People als Teil der ersten Weihnachtskollektion von "As ever" eingeführt. Sie kostet 64 Dollar. Daneben bietet die Marke weitere Kerzen an - inspiriert von Meghans eigenem Geburtstag am 4. August sowie den Geburtstagen ihrer Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (4). "As ever" war im Frühjahr 2025 an den Start gegangen. Die ersten Produkte, darunter ein Himbeeraufstrich, Wildblumenhonig, Blumenstreusel und drei Teesorten, kamen am 2. April auf den Markt und sollen in weniger als einer Stunde ausverkauft gewesen sein. Ebenso veröffentlichte Meghan damals die erste Staffel ihrer Netflix-Lifestyle-Serie "With Love, Meghan".